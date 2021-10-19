İstanbulkart Eşleştirme Nasıl Yapılır? İstanbulkart Yükleme Nasıl Yapılır?

HES Kodu Nedir?

İstanbulkart HES Kodu Eşleştirme Nasıl Yapılır?



HES Kodu Nasıl Alınır?



Pandemi HES kod sistemi nedeniyle 'tehlikeli' gruplardaki kişilerin İstanbul'da toplu taşıma kullanması engelleniyor. Peki, çok basit olan? HES kodunu İstanbul Kart ile eşleştirmek için formdaki gerekli bilgileri doldurmanız ve HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS ile girmeniz gerekiyor. İşte...HES (Hayat Eve Sığar) kodu, kontrollü sosyal yaşam alanı içerisinde trafik veya ziyaret gibi işlemlerde Covid-19 hastalığı riski olup olmadığını kurum ve kişilerle güvenle paylaşmanızı sağlayan koddur.İstanbul kartınıza HES kodunu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestme.istanbulkart.istanbul/' adresini girmelisiniz. Ardından İstanbul Kartınızın HES kodunuz ile eşleşmesi için gerekli bilgileri doldurarak eşleştirme işlemini tamamlayın. Eşleştirme ve yükleme internet üzerinden ve İstanbul Kart Yükleme Merkezi'nde yapılabilmektedir.HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında 'HES Kodu İşlemi' bölümüne girilerek alınabilir. Ardından, 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklayarak ve kod ömrünü seçerek kodu oluşturun. Uygulamada, kod oluşturma, zaman sınırlaması, paylaşım ve oluşturulan kodun silinmesinin tüm yönetimi vatandaşlar tarafından kontrol edilmektedir. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması ile diledikleri sayıda kod üretebilirler. Hangi kodların hangi kuruluşlarla paylaşılabileceğinin bir listesi.?' sorularını yukarıda belirttiğimiz şekilde yanıt burabilirsiniz.