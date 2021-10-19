Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti

Bakan Varank, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli ve milli şanzımanın tanıtım töreninin ardından bu şanzımanın kullanıldığı F-MAX kamyonunun test sürüşünü yaptı. Direksiyona geçen Bakan Varank'a, test sürüşü sırasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar eşlik etti."SEKTÖR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu Ford kamyonu test ettiklerini söyledi. TÜBİTAK desteğiyle Türk mühendisleri sayesinde geliştirilip üretime geçilen yerli ve milli şanzımanın kullanıldığı kamyonu başarılı bulduğunu dile getiren Bakan Varank, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretilen bir ticari aracın, böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine ecotorq motorlarını TÜBİTAK'ın destekleriyle Ford Otosan geliştirmişti. Bu motoru hem Türkiye'deki kamyonlarında kullanıyordu hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Biz know-how'ımızı, lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi aynı şey yine devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız hem de bunun lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler. Ben buna yürekten inanıyorum.""YENİ GURURMU OLDU"Açıklamalarına devam eden Varank, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motorundan sonra şimdi de 58 milyon avro yatırımla Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman yeni gururumuz oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ford Otosan'a verdiğimiz desteklerle bu gurura ortak olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Son 19 senede Ford Otosan'a Ar-Ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla yaklaşık 1,6 milyar liralık destek sağladık. Şanzıman projesi özelinde de kendilerine takribi olarak 15 milyon lira destek aktardık. Ayrıca bu modern fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. İnşallah şanzıman üretimiyle birlikte Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak. Yan sanayi ve tedarik ekosistemi bu sayede gelişecek.""SEKTÖRLERLE BERABER ÇALIŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"Bakan Varank, Türkiye'de katma değerli üretimi her zaman vurguladıklarına değinerek, şunları kaydetti: "Devlet olarak da katma değerli üretimin önünü açacak desteklerimizle, politika güncellemelerimizle hep sektörlerle beraber çalışmaya gayret ediyoruz. İşte burada başarılan şey de aslında devletimizin verdiği desteklerle Türk otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Arkamızda yüzde 90 yerliliğe ulaşmış bir kamyon var. Biraz önce test ettik. Gerçekten sürüşü güzel. Keyifli sürüşü olan bu araçların büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç ediliyor olması, burada ürettiğimiz her katma değeri ihraç ederek ülkemizin ekonomisine daha büyük katkı sağlamasını bizzat yaşayarak görmemiz, bizim açımızdan mutluluk verici."Otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini dile getiren Varank, "Bu dönüşümü yakalamak üzere büyük gayret sarf ediyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar, bağlantılı araçlarla ilgili zaten Türkiye gerekli adımları atıyor. Türkiye, yılda 2 milyon araç üreten bir ülke ve bu 2 milyon araçtaki rekabetçiliğimizi korumamız için bu dönüşümle ilgili yapmamız gerekenler var. Endüstriyle beraber bu dönüşümü de yakalayacağımızı biz görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.