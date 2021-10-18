Fondaş Özlem Gürses yine yalan söyledi! Küfrü 6 ay sonra şikayet etmiş...
CHP’nin yayın organı Halk TV’de sunuculuk yapan Özlem Gürses, kendisine küfür eden kişi hakkında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirterek, tepki gösterdi. Canlı yayında ağır küfrü de okuyan Gürses hakkında verilen takipsizlik kararına ulaşıldı. Kararda hakaret suçu için 6 aylık şikayet süresi olduğu, ancak Gürses’in avukatları aracılığıyla savcılığa yapılan başvurunun paylaşımın ardından 6 aydan fazla süre geçtikten sonra yapıldığı vurgulandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararına Gürses’in avukatlarınca Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yapıldığı, hakimliğin de itirazı reddettiği ortaya çıktı. Haberin detayları...
Fondaş gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalından yaptığı yayında, kendisine yapılan
hakarete ilişkin soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyleyerek, bu karara tepki
gösterdi. Bir haber kanalındaki kendisine yönelik haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin
mesajını da okuyan Gürses, mesajı okuduğu için özür diledi.
HAKİMLİK DE UYGUN BULDU
Savcılığın o kararına Sabah ulaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü
soruşturmaya göre, "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" karar (takipsizlik kararı),
2 Ağustos'ta verildi. Özlem Gürses'in avukatlarınca bu karara İstanbul Anadolu Sulh Ceza
Hakimliğine itiraz yapıldığı, hakimliğin 20 Eylül'de itirazı reddettiği ortaya çıktı.
Hakimliğin kararında, tüm soruşturma dosyasındaki delillere göre, itiraz edilen savcılık
kararının usul ve yasaya uygun olduğu kaydedildi.
ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇİRMİŞ
Savcılığın takipsizlik kararında ise hakaret suçu için 6 aylık şikayet süresi olduğu, ancak
Gürses'in avukatları aracılığıyla savcılığa yapılan başvurunun paylaşımın ardından 6 aydan
fazla süre geçtikten sonra yapıldığı vurgulandı.
YÜZLERCE ŞİKAYET DOSYASI VAR
Öte yandan, Özlem Gürses'in sadece Beykoz Adliyesinde bin 134 dosyası olduğu ortaya
çıktı. Gürses'in kendisi ile ilgili yapılan yorum ve eleştirileri avukatları aracılığıyla hakaret
iddiası ile şikayet ettiği anlaşıldı. Medya ve sosyal medyada provokatif dil kullanan bazı kişiler,
önce kendisine hakaret edilmesini sağlayıp, daha sonra açtığı davalarla büyük miktarlarda
tazminatlar kazanıyor. Bazı kişiler ve gruplar tarafından bu işin kazanç kapısı haline getirildiği
biliniyor.
TÜRK MEDYASININ GÜLNAZ ŞIRINGASI
Daha önce birçok yalan haberi dile getirmesi ve provokatif diliyle gündeme gelen Özlem
Gürses, Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşirenin
Bahçeli'nin canını acıttığı için darp edildiği yalanını televizyon ekranında söylemiş, 'Gülnaz
Şırınga' olayı gazetecilik mizahına dönüşmüştü.