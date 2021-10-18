Fondaş Özlem Gürses yine yalan söyledi! Küfrü 6 ay sonra şikayet etmiş...

Fondaş gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalından yaptığı yayında, kendisine yapılanhakarete ilişkin soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyleyerek, bu karara tepkigösterdi. Bir haber kanalındaki kendisine yönelik haberin altına küfürlü yorum yazan kişininmesajını da okuyan Gürses, mesajı okuduğu için özür diledi.HAKİMLİK DE UYGUN BULDUSavcılığın o kararına Sabah ulaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğüsoruşturmaya göre, "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" karar (takipsizlik kararı),2 Ağustos'ta verildi. Özlem Gürses'in avukatlarınca bu karara İstanbul Anadolu Sulh CezaHakimliğine itiraz yapıldığı, hakimliğin 20 Eylül'de itirazı reddettiği ortaya çıktı.Hakimliğin kararında, tüm soruşturma dosyasındaki delillere göre, itiraz edilen savcılıkkararının usul ve yasaya uygun olduğu kaydedildi.ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇİRMİŞSavcılığın takipsizlik kararında ise hakaret suçu için 6 aylık şikayet süresi olduğu, ancakGürses'in avukatları aracılığıyla savcılığa yapılan başvurunun paylaşımın ardından 6 aydanfazla süre geçtikten sonra yapıldığı vurgulandı.YÜZLERCE ŞİKAYET DOSYASI VARÖte yandan, Özlem Gürses'in sadece Beykoz Adliyesinde bin 134 dosyası olduğu ortayaçıktı. Gürses'in kendisi ile ilgili yapılan yorum ve eleştirileri avukatları aracılığıyla hakaretiddiası ile şikayet ettiği anlaşıldı. Medya ve sosyal medyada provokatif dil kullanan bazı kişiler,önce kendisine hakaret edilmesini sağlayıp, daha sonra açtığı davalarla büyük miktarlardatazminatlar kazanıyor. Bazı kişiler ve gruplar tarafından bu işin kazanç kapısı haline getirildiğibiliniyor.TÜRK MEDYASININ GÜLNAZ ŞIRINGASIDaha önce birçok yalan haberi dile getirmesi ve provokatif diliyle gündeme gelen ÖzlemGürses, Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşireninBahçeli'nin canını acıttığı için darp edildiği yalanını televizyon ekranında söylemiş, 'GülnazŞırınga' olayı gazetecilik mizahına dönüşmüştü.