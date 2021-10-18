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Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!

aşkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
Ekleme: 18.10.2021 - 19:41 Güncelleme: 18.10.2021 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye -Angola İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin saygın iş adamları ile ülkeye ziyarete geldiğini, iş adamlarının birbirlerini daha iyi tanımaları için bu toplantının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vize konusunda da anlaşma mutabakata varılması halinde önemli bir adım daha atmış olacaklarını söyledi.

Halihazırda 250 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacminin en kısa sürede artırılacağını ve çifte vergilendirmelerin kaldırılması için gerekli adımların atılacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik

“Türkiye ve Angola’nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda işbirliği alanları bulunduğunu tespit ettik”

2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı ile kadim dostluğumuzu perçinlemeye başladık. Türkiye Afrika ortaklık zirvesinin 3.sünü Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Afrika'daki elçilik sayısını 43'e çıkarttık. Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin bu çabalarına gönülden destek vermeleri dolayısı ile teşekkürlerimi sunuyorum. Kamu- özel ortaklığı ile yapımı gerçekleşen hastaneler ile her kesime hizmet vermeye başladık.
Angolalı dostlarımızın da ülkemizin sunduğu sağlık alanındaki hizmetlerden faydalanabileceklerini, bunlarla beraber Angola'da da aynı sağlık tesislerini yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.

'2021'İ YÜZDE DOKUZLUK BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUM'
Salgının zirvesinde G-20 ülkelerinin çoğu havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk. 2021'i yüzde 9 büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyorum.
İnsansız hava araçları konusunda yeni teknolojilerle dünyanın bir numarası olacağımıza inanıyoruz. Kara ve deniz araçlarında da kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumuna doğru gidiyoruz. yüzde yüz elektrikli otomobili önümüzdeki yıl sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye bursları ile 8 bin dolayında Afrikalı öğrenciye lisans ve yüksek lisans programı almasına katkı sağlıyoruz.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde Türkiye'nin 7 firması bulunuyor. "
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Başkan Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda!
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