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Başkan Erdoğan imzaladı: Değeri 6.5 milyar doları buluyor! Dünyada ilk 5'e girecek...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen alan için acele kamulaştırma kararı çıktı. Rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Başkan Erdoğan imzaladı: Değeri 6.5 milyar doları buluyor! Dünyada ilk 5'e girecek...
Ekleme: 18.10.2021 - 13:55 Güncelleme: 18.10.2021 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan imzaladı: Değeri 6.5 milyar doları buluyor! Dünyada ilk 5'e girecek...
Söğüt'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3.5 MİLYON ONSLUK ALTIN VARLIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Buna göre, Bilecik'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Öte yandan, 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz daha önce şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz."

DÜNYADA DA İLK 5'E GİRECEK YOĞUNLUKTA ALTIN DEĞERİNE SAHİP

"Belki Türkiye'de ilk, dünyada da ilk 5'e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere, 14'lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor."
Başkan Erdoğan imzaladı: Değeri 6.5 milyar doları buluyor! Dünyada ilk 5'e girecek...
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