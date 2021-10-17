İletişim Başkanı Altun’dan Mevlid Kandili mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, mesajında şunları ifade etti:'Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, Sana mü'mindir sema; sana muhtaçtır zemin. Efendimizin dünyayı şereflendirdiği bu kutlu gecenin İslâm alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.Hz. Muhammet'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Mevlid Kandili her yıl bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanıyor.2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.'MEVLİD KANDİLİ, MÜSLÜMAN ALEMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'''Doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.'