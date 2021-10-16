Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'bürokratlara tehdit' tepkisi: Tıpkı PKK ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla devlet memurlarını hedef almasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Gerginlik oluşturmak için, kaos oluşturmak için siyasi cinayetlerden bahseden Kılıçdaroğlu, şimdi de devletimizin memurlarını tehdit ediyor. Paralel bir devlet yapılanması ağzıyla, tıpkı PKK'nın ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Biden'ın kendisine vermiş olduğu görevi ifa etmek için konuşuyor" diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bürokratlara tehditler savurdu.'Ağabeyinizin son çağrısıdır' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, pazartesi gününü işaret ederek, yapılan her iş nedeniyle hesap soracaklarını belirtti.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 'Paralel bir devlet yapılanması ağzıyla konuşuyor. Tıpkı PKK'nın ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Biden'ın kendisine vermiş olduğu görevi ifa etmek için konuşuyor. 15 Temmuz'da bu millet, sizin 'dostlarınıza' geçit vermedi, yine vermeyecek.' ifadelerini kullandı.