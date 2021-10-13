Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game şu an dünyada en çok izlenen Netflix yapımlarından biri haline geldi. Dizinin sonunda, oyunu kazanarak milyonlarca doları kazanan ana karakter Seong Gi-Hun seyircinin karşısına kırmızı saç ile çıktı.Gi-Hun'un bu değişklikği seyircinin de merakına sebep oldu.Filmin yönetmeni Hwang Dong- Hyuk sonunda o merakla beklenen bilgiyi izleyicilerle paylaştı.Hwang Dong- Hyuk yaptığı bir röportajda 'kırmızı saç'ın arkasındaki sebebi şu cümlerle açıkladı;“Bunu sezgisel olarak düşündüm. Onun kendi kendine değiştiremeyeceği bir renk seçmek istedim. Sonunda ise kırmızıda karar kıldım. Bu onun için yapılacak en çılgınca şey olurdu. Bu yüzden rengi seçtim ve bunun gerçekten içindeki öfkeyi gösterdiğini düşündüm.'