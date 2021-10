Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'deki varlığını tehdit gördüğüne dair açıklamasına ateş püskürdü, 'ABD yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çıkarlarına tehdit görüyormuş. Tehdit ABD'nin cinayet planları, terör örgütleri ile eylem birliğine girmesidir. Böyle dostluk düşman başınadır.' dedi.Bahçeli, Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem buluşmalarına ve gizli anayasa görüşmelerine tepki gösterdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na zor sorular sordu ve kendisine cevap vermesini istedi.'BU GENÇLİK BİZİM BAŞ TACIMIZDIR'Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Kim ki Türk gençliğini yopk sayıyor, adını anmıyor ise karanlık ve küstahlığın içindedir.Gençliğimiz yüz akımızdır. Önü, arkası kesilmeyecek akınımızdır. Milliyetçi ve ülkücü gençlik Türk gençliğinin kalpgahıdır. Kavgası Türk-İslam düşmanlarıyladır. Bu gençlik bizim baş tacımızdır.Ana hakkı insanlık hakkıdır. Kurultayımıza can veren analarımız ve bacılarımıza müteşekkirim. Biz analarımıza, bacılarımıza bakınca gelecek Türk gençliğinin ayak seslerini duyuyoruz.Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmıştır.Milliyetçilik ilk hamlede milli birlik ve bütünlüğün kazanılması davasıdır. Hayattan kopuk, insandan mahrum, gerçekten uzakta bir milliyetçilik havada uçuşan kırıntılar gibidir.MHP'ye atılan iftiraların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin tesadüf olmadığı görülmektedir. Milletsiz devlet, devletsiz millet projelerinin önündeki en büyük engel milli devletlerdir.'KÜRESEL SÖMÜRÜNÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL MİLLİ DEVLETLERDİR'Küresel aktörler açısından yükselen milliyetçiliğin kırılması, farklılıkların kaşınması, federal devletler oluşturulması melun bir hedef olarak her zaman güncelliğini korumuştur.CHP, İP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Egemen güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektif ile hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği kötülemeye karalamaya çalışmaktadır. Küresel sömürünün önündeki en büyük engel milli devlettir.İnsan merkezli, hak ve adalete müzahir, küresel kaynakları hakkaniyet ile insanlığın hizmetine sunulması inanıyorum ki, Türk milletinin doğrulması ile başlayacaktır.CUMHUR İTTİFAKI VURGUSUGelişmelerin seyrine baktığımızda, devlet ve milletimizin bekası için dünden daha önemli kutsal bir görevle karşı karşıyadır. Partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında bu görevi yerine getirecektir. İnancımız ve kararlılığımız bu yöndedir.İşin özünde oynanan oyunun izlenecek bir yanı kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar çaık oynanmaktadır. Burada dalevera vardır, sahtekarlık vardır, ihanetin daniskası vardır. Gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, yoklama yapıyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları altın günü, kısır günüydü, onu da sanıyorum yakında yapacaklar.'BUNLARIN NERESİ DÜRÜSTTÜR?'Bunlar ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sistemi için 3.defa bir araya gelmiştir.HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıkarını açıklamışlardır. Uzlaşma dürüst bir zeminde olur. Bunların neresi dürüsttür, neresi temizdir?Uzlaşma için irade lazımdır. Bunların iradesi mi vardır? Terörist başı Duran Kalkan CHP'yi ikaz ederek diyor ki; HDP'ye muhtaçlar. Terörist başı Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye aba altından sopa gösteriyor. Bir CHP yöneticisi sen nediyorsun diyemiyor, buna cesaret edemiyorlar. Ağızlarını bıçak açmıyor, korkuyorlar. İradelerini terör örgütlerine bağlamış durumlar. Biz bunlara boşuna mı zillet diyoruz! HDP'ye söylediğimiz sözlerin cevabını Kandil'in CHP'si veriyor.İP Başkanı bir aralar il, ilçe gezerek, İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetmiş, CHP Genel Başkanı'na çalım atmıştı. HDP tembihli Kılıçdaroğlu da, İP Başkanı'nı boşa düşürmüştür. İP Başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan bir Başbakanlık makamına adaylığa mahkum edilmiş bir zavallıdır.KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR: BOŞ KAĞIT VERİRSEN...Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?Türk ismini tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz?Türkiye yerine ülke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz?Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz?Sorların cevabı basittir, Kılıçdaroğlu ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş kabul edileceksin. Sorularıma cevap ver.CHP'YE PKK TEPKİSİ: KINAYAN TEK BİR MESAJINIZI DUYMADIMElbette acımız büyüktür, ama sorulacak hesabımız da büyüktür. Şehadetleri kabul olsun. Kılıçdaroğlu, taziye mesajı yayınlamıştır, ne yazık ki saldırıyı kimin yaptığına dair bir şey yer almamıştır. Korkma itiraf et, PKK'ya tek bir laf et. Kaygılanma bu seni sadece insan yapar. Milletimizin derdi ile dertlenen biri yapar. İki gündür takip ediyorum YPG ve PKK'yı kınayan tek bir mesajlarını duymadım. Aranızda duyan oldu mu? Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP ile ortaklık analarımızın gözyaşlarının dökülmesine ortaklıktır. CHP ile İP böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir.'DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE PKK KAMPLARINDA NE ARIYOR?'Kin kusan ağzını kapat dediler, siz onu evlat nöbetindeki analara söyleyin. Benim ağzımı kapatacak babayiğit, anasının karnından doğmadı.Bölücü ve terör faaliyetlerini görmezden gelirsek onurumuz ve şerefimizi kaybetmiş oluruz.PKK'ya silahları kimler vermektedir? Müttefik ülke PKK kamplarında ne arıyor? PKK'ya silah veren bellidir. DEAŞ'ı, PKK/YPG'yi kiralık tetikçi olarak kullanmaları gün gibi ortadadır. Dost dediğin dürüst olacaktır. Mızrağın çuvala sığması mümkün değildir.ABD yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çıkarlarına tehdit görüyormuş. Tehdit ABD'nin cinayet planları, terör örgütleri ile eylem birliğine girmesidir. Böyle dostluk düşman başınadır.'ZİLLET İTTİFAKININ PLANLARINI TARUMAR EDECEĞİZ'Zillet ittifakının planlarını tarumar edeceğiz. Türkiye'yi kamplara ayırarak çatışmaya geçit vermeyecek yegane siyasi güç Türk Milliyetçiliğidir. Cumhur İttifakı olarak tek nefes olacağız.