YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için geri sayım sona erdi. Yapılan duyuruda baraj puanı 140'a kadar düşürülen ikinci yerleştirmelerin sonuç tarihi verilmezken Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda ise '2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları yanıt buldu. İşte ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...



YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!



20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum



TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.



Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?



Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.