USD (Alış - Satış) : 8,88 - 8,89 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Eğitim
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci yerleştirmelere başvurularını tamamlarken öte yandan YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru sonrası başvurular 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı. Prof. Dr. Halis Aygün tarafından gelen son açıklama ile “2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt buldu. Buna göre; 2021 YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:51
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 10:59
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için geri sayım sona erdi. Yapılan duyuruda baraj puanı 140'a kadar düşürülen ikinci yerleştirmelerin sonuç tarihi verilmezken Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Bu kapsamda ise '2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları yanıt buldu. İşte ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır
Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler
Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı