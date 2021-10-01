İstanbul TEM Otoyolu'nda 1997 yılında tam 6 kişinin kurşuna dizilerek katledildiği kan donduran sıralı cinayetlerin fillerinden olan ve olayın ardından bir süre tutuklu kaldıktan sonra kayıplara karışan, Cavid Demircan, sırra kadem bastıktan çeyrek asır sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oğlunun Silivri'deki çiftlik evinde yakalandı.
1997 yılında İstanbul TEM Otoyolu'nda tam 6 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu vahşice kurşuna dizilerek katledilmişti. Gündeme adeta bomba gibi düşen sıralı cinayetin ardından tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 5'i müebbet, Cavid Demircan ise 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kararın ardından kayıplara karışan sanık Demircan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmalarıyla tam 24 yıl sonra yakayı ele verdi.
TEM katliamı sanığı çeyrek asır sonra yakalandı | Video
24 YIILIK KAÇIŞ JASAT'LA SON BULDU
Demircan, JASAT dedektiflerinin özel operasyonuyla oğlunun Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde gözaltına alındı. Sıralı cinayetin faillerinden Demircan, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.