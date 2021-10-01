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MSB paylaştı: Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında

MSB paylaştı: Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz bölgesinde eğitim görevi icra edildi.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 18:47
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 19:14
MSB paylaştı: Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında

Çelik kanatlı kartallar görevinin başında…

Akdeniz’de eğitim görevi için çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları, gövde gösterisi yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarla yapılan gurur dolu eğitimin görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

GÖĞÜS KABARTAN ANLAR
Görüntüde, bir F-16 pilotunun son kontrollerini yapıp havalandığı anlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki gözü olarak nitelendirilen bir Awacs uçağının uçuşuna ve tanker uçaktan F16'ya havada başarıyla yapılan yatık ikmaline yer verildi.



“PERVASIZ BİR KARTALIZ BU HUDUTSUZ GÖKLERDE”
Paylaşım, sosyal medyada kullanıcıların akıllarına Hava Harp Okulu Marşı'nı getirdi.

İşte o marş:

"Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde,

Pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde,

Gönlümüzden taştıkça bizi coşturan bu hız,

Semada olacağız ışık saçan bir yıldız.

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız,

Tayfunlardan yılmayan Hava Harp Okuluyuz.

Bu masmavi saraydır meskenimiz yerimiz,

Ölüme bir şekilde alıştı gözlerimiz.

Hızını bizden alır kuşlar ve fırtınalar,

Geçtiğimiz her yolda bize şimşek olur yar.

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız,

Tayfunlardan yılmayan Hava Harp Okuluyuz.

Kaygusuz kalsın diye düşmandan vatanımız,

Yemin ettik göklerde akacaktır kanımız.

Bir Türk oğlu Türk olan böyle ölür nam salar.

Üzülmeyin bu yolda şehit veren analar.

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız,

Tayfunlardan yılmayan Hava Harp Okuluyuz."


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