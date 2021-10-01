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Kadının beynini parçalayıp öğrendi! Ölüm anında neler oluyor?

Kadının beynini parçalayıp öğrendi! Ölüm anında neler oluyor?

Bilim dünyasının en çılgın deneyleri arasında gösterilen Dr. Cameron Shaw'ın beyin parçalama deneyi, yeniden gündem oldu

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 14:03
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 14:12
Kadının beynini parçalayıp öğrendi! Ölüm anında neler oluyor?

2017 yılında insanların öldükleri anda neler yaşadığını ortaya koymak için bir deney gerçekleştiren Shaw, ölmüş kadının beynini parçaladı.

'20 SANİYE İÇİNDE KONUŞAMAZ HALE GELİYORUZ' Vücudu bir makineye benzetecek olursak Dr. Cameron Shaw bu makinenin işleyişini ve beynin nasıl öldüğünü anlamaya çalıştı.

Araştırmasının sonuçları hakkında konuşan Shaw, 'Benlik algımız, espri anlayışımız ve ileriyi düşünebilme yeteneğimiz; bunların hepsini 10-20 saniye içerisinde yitiriyoruz. Ardından, kansız kalan beyin hücreleri yayıldıkça, hafızadan ve dil kabiliyetlerinden sorumlu bölgeler devre dışı kalır' dedi.

'TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR' Dr. Cameron Shaw, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Tecrübelerimize dayanarak tünel görüşünün beyindeki ani kan kaybından kaynaklandığını biliyoruz.

Bayılırken fark edeceğiniz ilk şey görüşteki azalma ve sonrasında gözlerin kararmasıdır.

Aynı durumun ölüm için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz çünkü ikisinde de beyne yeterince kanın iletilemediği aynı mekanizma geçerli.

Ölürken ilk fark ettiğiniz şey siyahlıktır. Daha sonra vücudunuz daralmaya ve içine kapanmaya başlar. Ölüme yakın kişilerin söyledikleri, zihinlerinin onlara oynadığı bir oyundan ibaret.


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