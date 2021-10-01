İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.



Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik."



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"ATAK teslimat sayımız 66'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz."



