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İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi

İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin jandarmaya teslim edildiğini bildirdi. TUSAŞ, bugüne dek 66 adet ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 21:45
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 21:46
İsmail Demir duyurdu: 66'ncısı teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "T-129 ATAK" Faz-2 helikopterinin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ATAK teslimat sayımız 66'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz."


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