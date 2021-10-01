HDP, Meclis'te İstiklal Marşı'na eşlik etmedi!

Meclis Genel Kurulu'nde 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılış programı düzenlendi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip'ın salona girmesinin ardından İstiklal Marşı okundu.



İstiklal Marşı okunurken tüm milletvekilleri ayağa kalktı.



HDP'NİN İSTİKLAL MARŞI RAHATSIZLIĞI



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.



HDP, her yıl Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen programlarda aynı tavrı gösteriyor ve İstiklal Marşı'na eşlik etmiyor.





