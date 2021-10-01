USD (Alış - Satış) : 8,88 - 8,89 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Yaşam
Adrenalin tutkuları bile korkacak! Bu köprüden geçmek cesaret ister!

Adrenalin tutkuları bile korkacak! Bu köprüden geçmek cesaret ister!

Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope köprüsüne ev sahipliği yapıyor. 20 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki bu halat köprü eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ballintoy kasabasının yakınlarındaki Antrim ilçesinde bulunan köprüyü geçmek göründüğü kadar kolay olmuyor. Ancak her yıl binlerce turist bu deneyimi tatmak için köprüyü ziyaret ediyor.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 13:30
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 13:36
Adrenalin tutkuları bile korkacak! Bu köprüden geçmek cesaret ister!

Köprünün 350 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu düşünülüyor. Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı. Köprü ilk olarak aslında Carrickarede Adası'na ulaşmanın bir yolu olarak ihtiyaçtan doğdu. 1970'li yıllarda sadece bir tırabzan ve çıtalardan oluşan köprü zamanlar halatlarla desteklendi. 2000 yılında, köprü elden geçirildi ve yeni bir köprü inşa edildi ve 10 tonluk bir yük ile test edildi.




TURİZM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Carrick-A-Rede Rope köprüsü,her yıl binlerce turisti kendisine çeken turistik bir merkeze dönüştü. Köprünün bulunduğu bölgeden Rathlin Adası ve İskoçya manzarası görülebiliyor. Alan ve çevresi jeoloji florası ve faunası nedniyle ‘Özel Bilimsel İlgi Alanı' olarak belirlendi. Köprüyü birbirine bağlayan dağların alt kısmında ise balıkçıların fırtınalı ve sert havalarda barınak olarak kullandıkları mağaralar bulunuyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı