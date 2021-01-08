Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci TIME'a kapak oldu!

Kovid-19'a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla herkese umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME, ikilinin fotoğrafının üstüne 'aşı devrimi' manşetini attı. İkili daha önce İngiliz Financial Times gazetesi tarafından yılın kişileri seçilmiş, Alman Der Spiegel tarafından da kapağa taşınmıştı.



MUTASYON GEÇİRMİŞ KORORANVİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ



Öte yandan ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyon geçirmiş koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu duyurdu.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü etkisini hız kesmeden sürdürürken, ilk kez İngiltere'de daha sonra da Güney Afrika'da ortaya çıkarak 30'u aşkın ülkeye yayılan yeni mutasyon türü endişeye yol açtı.



Dünyayı rahatlatacak açıklama BioNTech ile birlikte ilk onay alan aşıyı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan geldi. Pfizer/ Biontech'in yaptığı çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi.



