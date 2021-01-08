Kısıtlama öncesi yine aynı manzara!

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başlıyor. Kısıtlamaya az bir süre kala, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Evlere yetişmek isteyen sürücüler hangi bölgelerde trafik olduğunu araştıor. Peki İstanbul'un hangi bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte İstanbul'da son dakika trafik haberinin detayları.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

