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ABD'den son dakika:Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor

Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, dün başkent Washington DC'deki Kongre binası baskınının ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu, dünyanın dehşetle izlediği hadiselerin ardından Trump Kabinesi'ndeki ilk istifa oldu. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 22:12
ABD'den son dakika:Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao istifa ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika bilgileri tansiyonun düşmediğini gösteriyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao, başkent Washington DC'deki Kongre binası baskınının ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu, dünyanın dehşetle izlediği hadiselerin ardından Trump Kabinesi'ndeki ilk istifa oldu. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre; Chao istifasına ilişkin personeline e-posta ile veda etti.Amerika Bireşik Devletleri'nde Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in eşi olan Chao, istifasının pazartesi günü itibarıyla geçerli olacağını belirterek, 'Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi' ifadesini kullandı.
 
 

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