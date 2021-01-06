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Pakistan Başbakan'ından dikkat çeken sözler: 'Erdoğan ile birlikte....!!!'

Pakistan Başbakanı İmran Han Ahbaber'de soruları yanıtladı. İmran Han açıklamasında: "Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:06
Pakistan Başbakan'ından dikkat çeken sözler: 'Erdoğan ile birlikte....!!!'

Pakistan Başbakanı İmran Han Ahaber'de soruları yanıtladı.

İşte İmran Han'ın konuşmasından satır başları:

Türkler bu coğrafyayı 600 yıl yönetti. Pakistan her durumda Türkiye'nin yanında oldu. Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz. Başkan Erdoğan'ın Keşmir konusunda verdiği desteği unutamayız.

Pakistan ilk Medine Devleti'nin temellerini örnek alıyor. Pakistan İslam bayrağı altındadır. İslam dünyası daha fazla eğitime odaklanmalı. Mezhepçilik Pakistan'a büyük zarar verdi.

Pakistan'daki azınlıklar bizim için eşit vatandaşlardır. Daha önce Batı'da yaşayan biri olarak İslamofobi'yi çok iyi tanıyorum. Batı dünyası, Müslümanların tepkisini anlayamıyor. Batı dünyası, İslam'ın düşünce özgürlüğüne karşı olduğuna inanıyor.

Batı dünyası saygı ve sevgiden uzakta. Batılılar Peygamberimize olan sevgimizi anlayamıyor, çünkü onlar kendi peygamberlerine bizim davranmadığımız gibi davranmıyor. Maalesef Erdoğan dışında Müslüman liderler İslamofobi'yi iyi anlatamıyor Batılı liderler bizim İslam'a verdiğimiz önemi anlamak istemiyor. İslam liderleri AB ve BM'de sürekli peygamberimizi anlatmalı.

Peygamber Efendimiz tüm Müslümanların kalbinde yaşıyor.Anti semitizm ile mücadele ettikleri kadar İslamofobi ile mücadele etmiyorlar. Fransa yönetimi islamofobi'yi önleyemiyor. Fransa terör ile İslam'ı yan yana göstermeye çalışıyor. İslam düşmanlığının Fransa'ya çok ağır sonuçları olacak. Fransa'da başörtüsü takan herkes radikal ilan ediliyor.

Sadece bir İslam var, o da Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam.Camide Müslümanlar öldürüldüğünde kimse Hristiyan terörü demiyor. Batılılar Peygamber'e hakaretin ne olduğunu kavrayamıyor.

BATI YAHUDİLERE OLDUĞU KADAR MÜSLÜMANLARA DA HASSAS OLMALI

Marjinalize edilen toplum radikalize olur. Fransa yönetimi kendi halkını radikalize ediyor. Makron'un İslam karşıtı söyledikleri saçmalıktan başka bir şey değil. Hindistan'daki mevcut hükümet Nazi yönetiminden esinlendi. Hindistan yönetimi yüz binlerce Müslümanın katledilmesini izledi

HİNDİSTAN'DAKİ MÜSLÜMANLAR BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Müslümanlar Hint yönetimi tarafından katlediliyor. Modi Hindistan'daki tüm azınlıklar için tehlikeli"

Ben Hindistan'da çok sevilen bir insanım. Modi'nin tüm kampanyalarında Pakistan düşmanlığı var.

Pakistan, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyecek. Pakistan İsrail devletini tanımayacak. Filistinlilere hakları verilinceye kadar İsrail'i tanımayacağız. Pakistan'a kimse İsrail hakkında baskı yapamaz.

TÜRKLER BU COĞRAFYAYI 600 YIL YÖNETTİ

Pakistan her durumda Türkiye'nin yanında oldu. Erdoğan ile birlikte İslamofobi'ye karşı savaşıyoruz.

Erdoğan'ın Keşmir konusunda verdiği desteği unutamayız. Keşmir konusunda Türkiye dışında başka Müslüman ülke destek vermedi.

Türkiye ile ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Başkan Erdoğan'dan önce Türkiye'nin hali bugünün Pakistan'ı gibiydi.

Türkiye Erdoğan döneminde büyük gelişim sağladı.

Türkiye büyük bir güç haline geldi.

HindistanFransaPakistanİsrail

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