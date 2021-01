İlker Başbuğ işte böyle 'R' yaptı!

Türkiye'de darbe iddiaları son günlerde yeniden gündeme geldi.



İlk olarak CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın darbe imalarını, Cumhuriyet gazetesinin, İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte 'Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi' sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.



AK Parti'den ilk tepki



Konu ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamaları hakkında “Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etiketleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz” ifadelerini kullandı.



Başbuğ'un avukatında açıklama



Çelik'in bu ifadeleri sonrasında İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den açıklama geldi.



Sezer şu ifadeleri kullandı;



'Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.



27 Mayıs'ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir.'