CHP'li ilçe başkanı milletin aklıyla dalga geçmeye kalktı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı.



GELEN ARAMAYI REDDETTİ



Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu.



'BUYUR MUHTARIM' DİYEREK PROJELERİ ANLATTI



CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara 'buyur muhtarım' diye seslenerek yapmayı planladığı projeleri anlattı. küzcüoğlu'nun yaptığı hayali görüşme sosyal medyada alay konusu oldu.