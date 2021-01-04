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Ümit Özdağ ihraç kararına itiraz etti!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunan ve partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, karar itiraz etti. İhraç kararına itiraz eden Özdağ’ın kararı 13 Ocak’ta görülecek.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:19
Ümit Özdağ ihraç kararına itiraz etti!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunan ve partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, karar itiraz etti. İhraç kararına itiraz eden Özdağ'ın kararı 13 Ocak'ta görülecek.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Üyesi Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuş, disiplin kuruluna sevk edilerek parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Disiplin kurulu kararı ile partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun vermiş olduğu kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğu gerekçesiyle, kararın iptali için dava açtı. İtirazı kabul edilen Özdağ'ın duruşması 13 Ocak'ta Asliye Hukuk mahkemesinde görülecek.

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