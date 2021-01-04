Ormanlık alanda yangında dikkat çeken Adil Öksüz detayı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı gömdüğü iddia edilmişti. Son dakika bilgisine göre, o iddialar üzerine kazı çalışması yapılan ormanlık alanda budün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.