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HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonda yeni gelişme! Tutuklandı...

İstanbul Esenyurt'ta HDP ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Esenyurt ilçe başkanı Ercan Sağlam "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 16:34
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonda yeni gelişme! Tutuklandı...

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.


Partinin ilçe başkanlığına yapılan operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Sağlam ve Kılıç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. HDP'li yöneticiler, Terör Suçları Soruşturma Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

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