Hakkari'de yaşayan 9 yaşındaki Hira'nın Anıtkabir'i görme isteğini Mehmetçik gerçekleştirecek

Hakkari'de yaşayan ve Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki Hira Karahan için babası kardan Anıtkabir ve aslanlı yolu yaptı. Hira'nın isteği ve babasının bu güzel azmi dün en çok konuşulan konulardan biri oldu. Milli Savunma Bakanlığı da bu güzel haber sonrası harekete geçti.



Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden Karahan ailesinin ziyaretiyle ilgili şunlar paylaştı:



'Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Hira Karahan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyormuş. Minik Hira'nın en büyük hayali de Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmekmiş.



Kızının minik kalbindeki Atatürk sevgisini ve Anıtkabir merakını bilen baba Mehmet Şerif Karahan da onu mutlu edebilmek için kardan bir Anıtkabir yapmış. Baba Mehmet Şerif Karahan bu işi o derece önemsemiş ki Anıtkabir'e çıkan Aslanlı Yol'u bile özenle yapmış.











Baba Karahan'ın görenleri şaşkına çeviren 10 günlük bu uğraşı, ülkemizin pek çok basın-yayın organı aracılığıyla milletimizin yüreğini ısıttı.



Hira ile ilgili haberleri okuyan Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, minik Hira'nın Atatürk sevgisini görüp Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini öğrenince minik yavrumuzu ve değerli ailesini Ankara'ya davet etti.



Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki kahraman silah arkadaşlarımız, Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın davetini iletmek üzere 9 yaşındaki Hira'nın evinin yolunu tuttu.



Elindeki Türk Bayrağıyla arkadaşlarımızı karşılayan minik Hira, Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın selamını alarak Ankara davetini memnuniyetle kabul etti.







Asker abi ve ablalarına babasının yaptığı kardan Anıtkabir'i gezdiren, Atatürk konulu bir de şiir okuyan minik Hira, misafirlerine sıcacık çay da ikram etti.



Millî Savunma Bakanlığı adına minik Hira'ya, kardeşine ve ailesine şanlı Bayrağımız takdim edilerek oyuncaklar hediye edildi.



Bizleri gururlandıran minik Hira, ziyaretle ilgili olarak 'Komutanlarımız bize hediyeler verdi.



Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum.' dedi.



Bizler de tertemiz yüreğiyle gönüllerimize giren minik Hira'yı gözlerinden öpüyoruz.



Kızını mutlu edebilmek için 10 gün boyunca uğraşarak kardan Anıtkabir yapan ve silah arkadaşlarımızı en güzel şekilde evinde ağırlayan Baba Mehmet Şerif Karahan ve değerli ailesine teşekkür ediyoruz.



Minik Hira'mızın Anıtkabir'e yapacağı ziyareti de dört gözle bekliyoruz.'







NE OLMUŞTU?



Hakkari'de yaşayan inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için kolları sıvadı.



Hira'nın hayali, babasının 10 günde yaptığı kardan Anıtkabir ile gerçekleşti.



Yüksekova'da yaşayan inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, kızını Anıtkabir'e götüremeyince farklı bir yola başvurdu.



Sıfırın altında 20 derecede 10 gün çalışan baba Karahan, kızı için kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı.