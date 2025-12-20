Osman Gökçek'ten Tarihi Konuşma! Bütçe Görüşmeleri Toplantısı'nda CHP'yi Sert Eleştirdi

TBMM Bütçe Görüşmeleri Toplantısı tarihi anlara tanıklık etti...AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, son yıllarda CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirilen tüm skandalları gözler önüne serdi. Gökçek'in bu tarihi konuşması, tüm izleyenler tarafından alkış topladı.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından bazı satır başları:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız dedi ki bir otelden 20 milyon dolar istedik, bir otelden 5 milyondolar istedik dedi. Yine utanmadınız, yine utanmadınız. İşgal isteyenlerden, firmalardan5 milyon dolar istediniz. Yani belediyede iş verdiğiniz firma sahibi İmamoğlu'nun 50 milyon liralık villasını 15 milyon TL'ye üstüne geçirdi. Yine utanmadınız. Evet. Belediye başkanınız İmamoğlu'nun 50 milyon dolarlık villasının önü kapanmasın diye 156 milyon TL'ye önündeki araziyi kamulaştırdınız ama yine utanmadınız. Evet, şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Sevgili CHP'liler, bu vurgunlar yüzünüzü kızartmıyor mu? Allah aşkına soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını avantaya çıkarttınız. Avanta almaktan utanmıyor musunuz? Bu hakikatleri yüzünüze vuran gerçek CHP'lileri partiden atmayı utanmıyor musunuz? Allah aşkına bir cevap verin. Son söz olarak şunu söylüyorum. Ey CHP'liler hem götürüp hem de vasıfsız bağramazsınız.Konser ihalesini usulsüz bir şekilde CHP'li belediye başkanınız seçim kampanyasını yapan kişilere verdi. Değerli CHP'liler 234 tane konser ihalesinin sadece bir tanesini açık ihale yaptınız. Hiç utanmıyor musunuz Allah aşkına?Ankara'da Hıdırlıktepe'ye 2 tane direk diktiniz. 2.2 milyar TL o kazıklar yüzünden vatandaşa fatura kestiniz. Efendim şimdi vurgun deyince CHP'li belediyeler akla geliyor. Sadece İstanbul'da hafriyat gelirinden 31 milyar TL götürdüğünüz ortaya çıktı. Naylon faturalar, sahte alımlar, hayali ihaleleriniz tek tek ortaya çıktı. Evet değerli CHP'liler bir AVM sahibinden 5 milyon lira istediniz. Adam size para vermedi, adama197 milyon ceza kestiniz.Evet, sizin beceriksiz, yeteneksiz, çapsız yönetimleriniz bu ülkede canlar aldı. İstanbul'da Eda Nur belediyenin kazdığı çukurda öldü. Beşiktaş'ta eğlence merkezinde 29 canımız gitti. Ankara'da sel felaketinde 6 vatandaşımız öldü. Bolu'da, Kartalkaya'da belediye başkanınız itfaiye görevine dayısının oğlunu getirdi, canlara mal oldunuz. Evet, ama bunlar olurken vicdanınız sızlamadı.Değerli milletvekilleri, Ankara'da suları ucuzlatacağız dediler. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Yüzde 3 binin üzerinde zam yaptılar. 58 kilometre Ankara'ya metro yapacaktınız. 58 santimetre yapmadınız. Ya 45 bin tane tabut yaptırdınız. Tabutlar ortada yok. 140 milyon tane karton bardak yaptırdınız. Karton bardaklar ortada yok. Yüz milyar tane tahta kaşık yaptırdınız. Tahta kaşıklar ortada yok.Evet değerli CHP'liler beş milyon TL'lik Ebru Gündeş'i 69 milyon TL'ye. 4.8 milyon TL'lik Kağıttaşlı'yı 42 milyon TL'ye. Evet. 4-5 milyonluk konserleri 74 milyona, 116 milyona, 96 milyona bu milletin sırtına yıktınız.Boykot kararı aldınız. Firmaları hedef gösterdiniz. Bir kahve firmasına çöktünüz. Bir anda boykot listesinden çıkarttınız. Demek ki değerli CHP'liler mesele duruş değilmiş. Demek ki meseleniz ilçe değilmiş. Demek ki meseleniz paraymış paraymış evet. CHP'de yeni bir gelenek olduğunu görüyoruz. Parası olan borusunu öttürür geleneği. Evet, ver paranı CHP'ye, öttür borunu diyorum.Hatırlar mısınız? Eski Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki eğer biz belediyeleri kazanırsak her yer İzmir gibi olacak demişti. Evet çöpler toplanmıyor. Barajlarda sular bitti. Çeşmeden sular akmıyor. Yollar delik deşik. Her yağmurda su basıyor. Metrolar devamlı arıza yapıyor.Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde verilen sözler de tutulmadı. Cumhurbaşkanımız, asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, 350 bin tane deprem konutunu teslim ederken siz 100 bin tane konut üreteceğiz deyip sıfır tane konut ürettiniz. 630 kilometre metro yapacağız dediniz. Yapmadınız. 100 bin araçlık otopark yapacağız dediniz. Yapmadınız. Belediye başkanınız deprem sorununu beş yılda çözerim dedi. Sonra çıktı utanmadan dedi ki yüz yılda dahi çözülemez. Evet sizler o kadar merhametsizsiniz ki İzmir'de üç bin tane kooperatifteki vatandaşların hakkını yediniz. Bakın eski İzmir il başkanınız ne diyor? TOKİ'ye karşı bir model geliştirdik. Elimize yüzümüze bulaştırdık. El birliğiyle işin anasını ağlattık diyor il başkanınız. Evet. Gerçekten anasını ağlattınız.' ifadelerini kullandı.Şu anda sayın Gökhan Günaydın'ın söylemiş olduğu evimle alakalı konuyu fiyatının doğru olmadığı yönünde gerçeği kanıtlamak için kendimi Gölbaşı Mahkemesi'ne verdim. Sevgili Gökhan Günaydın, ben kendimi mahkemeye verdim ki sizin yalanlarınız ortaya çıksın diye. Şimdi sana diyorum ki sen 200'den fazla İstanbul Belediyesi'nin arabasıyla buraya girmediysen istifa ediyor musun? Hadi söyle bakayım. Haydi. Ben sana sayın Günaydın. Belediyenin yardım kartlarını kullanma diye sana Mayıs ayında doğum gününde odana jöle göndermedin mi? Sen dedim bu jöleyi al, milletin parasını kullanma demedin mi? Sen yardım kartlarından dolayı başına jöle sürmeye utanmıyor musun? Ha? Sen belediyenin arabasına binip buraya iki yüzden fazla gelmediysen hadi gel. Hadi.