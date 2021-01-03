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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte okullar bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler tarafından sıklıkla 'Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' şeklinde sorular sıklıkla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitim ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini ifade ederken 15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. dönemde, 'Eğitim yüz yüze olacak mı?' sorusuna da cevap verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Eğitim / 03 Ocak 2021 Pazar 15:02
Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen 'Okullar ne zaman açılacak?, 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' sorularına Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Prof.Dr. İlhan yaptığı açıklamalarında; ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi. İşte son dakika haberin detayları...

TELAFİ SINAVLARI 4 OCAK'TAN SONRA...

İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

OKULA GELENLER DAHA KONTROLLÜ

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, 'O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu.' dedi.

OKULLARDAKİ TEDBİRLER...

Okulların, hastalıktan korunmaya yönelik ciddi önlemler aldığını belirten İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını, teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.

Prof. Dr. İlhan, 'Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunması söz konusu olmadığında okulda bulaş azalacaktır. Yine aynı koşullar söz konusu olduğu takdirde bu dönem için de yine okulda bulaş ihtimali azalacaktır.' diye konuştu.

'KISITLAMA İLE HASTALIK SEYRİNDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

'Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak.'

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

'Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu.'

Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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