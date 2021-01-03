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Kılıçdaroğlu'nun2010 yılında paylaştığı 'başörtüsü' mesajı ortaya çıktı!

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözleriyle ilgili herkesi şaşırtan bir çıkış yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında başörtüsü ile ilgili yaptığı paylaşım, CHP'lilerin 'takiyye'ciliğini gözler önüne serdi.

Siyaset / 03 Ocak 2021 Pazar 00:54
Kılıçdaroğlu'nun2010 yılında paylaştığı 'başörtüsü' mesajı ortaya çıktı!

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sağlar'a ilişkin sözleri bizzat kendisinin geçmişte paylaştığı bir tweet mesajını akıllara getirdi.
 
Takiyye mi yaptı?
Kılıçdaroğlu Fikri Sağlar'ın başörtülüleri hedef alan akıldışı sözleriyle ilgili, "Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım. Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var, üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." demişti.
 
O gün hangi çağdaydık, bugün hangi çağdayız?
Başörtüsü başta olmak üzere birçok özgürlüğün önünü açan AK Parti iktidarı ilköğretim öğrencilerinin de başörtü takmasının önünü açmış ve bugün 'hangi çağdayız ki' açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, 2010 yılında şunları söylemişti:
 
"Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa."

Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

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