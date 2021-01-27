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Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüşen Gülistan Doku'nun annesi: Umutluyuz kızımız bulunacak

Başkan Erdoğan, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun anne ve babası ile görüştü. Doku ailesi, görüşmenin ayrıntılarını ilk kez anlattı. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, Başkan Erdoğan'ın kendileriyle yaklaşık 1 saat görüştüğünü belirterek, "Biz Cumhurbaşkanı ile konuştuk, umutluyuz. İnşallah bizim kızımız bulunacak. Biz derdimizi söyledik, o da dinledi sağ olsun. Allah bin kere razı olsun" açıklamasında bulundu.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:03
Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüşen Gülistan Doku'nun annesi: Umutluyuz kızımız bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile görüştü. Doku ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Elazığ programında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Çayırdere Mahallesi'nde yaşayan aile, görüşmeden sonra umutlarının arttığını söyledi. Kızının fotoğrafına bakarken gözyaşlarını tutamadığını ve odasındaki eşyalara, kitaplara dokunamadıklarını ifade eden Bedriye Doku, Gülistan'dan gelen haberi umutla bekledikleri söyledi.

'BAŞIMI YASTIĞA KOYDUĞUMDA, RUHUM TUNCELİ DAĞLARINDA GEZİYOR'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, gece başını yastığa koyduğunda ruhunun Tunceli'nin dağlarında gezip kızını aradığını belirterek, 'Bir saate yakın konuştuk, sağ olsun bizi dinledi. Biz de derdimizi anlattık. Ben de köprüde çekili olan bir fotoğrafla Gülistan'ın fotoğrafını gösterdim. Fotoğraflara baktı. Köprünün üstündeki fotoğraf için 'Bu kız Gülistan değil, hiç benzemiyor' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O benim kızımı bulamazsa kim bulabilir? İnşallah bizim dualarımız kabul olur, kızımızı bir yerde bulurlar. Ölü ya da sağ. Ölüm Allah'ın emri ama benim için her gün ölümdür. Gece başımı yastığa koyuyorum, uyku muyku yok. Ruhum Tunceli'nin dağlarında geziyor. Acaba benim kızım nerede? Burada mıdır? Bu suda mıdır? Bu çukurda mıdır? Kızımın başına ne geldi? Bunları düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Kimin evladı varsa beni anlıyor, ne haldeyim. Her gün ölüyorum. Hele kayıp çok daha zor' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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