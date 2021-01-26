USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili son çıkışı CHP'yi karıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal ile ilgili son çıkışı ortalığı fena halde karıştırdı.

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 13:17
Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili son çıkışı CHP'yi karıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal ile ilgili sözde hassasiyeti geçmiş konuşmalarına bakıldığında lafta kalıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde, 'Ben Atatürk demem Mustafa Kemal derim' sözleri CHP'de büyük bir depreme yol açmıştı. Aynı Kaftancıoğlu, “Ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesini doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte birey olmanın önüne geçen bir ifade” çıkışında bulunmuştu. Kaftancıoğlu bu kez “Atatürk ile sorunu olanla dostluk bile yapmam” sloganları atmaya başladı. Bu dansözlüğü ise CHP'de yeni bir krizin kapsını araladı.

CHP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, Canan Kaftancıoğlu'nun bir canlı yayında sarfettiği sözlere çok sert tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'de katıldığı programdan bir bölüm paylaşan Çelebi, “Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp,gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM'de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim. Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır' dedi.

'Dostluk yapmam' dedi ama...
Canan Kaftancıoğlu, programda Mehmet Ali Çelebi'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektuba ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Kaftancıoğlu “İlk doğdum günden itibaren hiç değişmedi fikirlerim. Ben Cumhuriyetin var ettiği Anadolu'dan yetişen bir kız çocuğuyumdur. 50 yaşına geliyorum fikirlerim yine aynı. Ben bunu şunun için söylüyorum. CHP'de olsun ya da olmasın Atatürk ile sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı çok net söylüyorum evine gidip dostluk yapmayı bile doğru bulmam' demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement