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YPG'yi silahlandıran isim ABD Bakanı oldu!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin Senato'dan onay aldıktan sonra yemin etti ve göreve başladı. Lloyd Austin ismi YPG'yi silahlandıran isim olarak biliniyor. Austin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndayken DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek YPG'yi silahlandırıp eğiten isim olarak dikkat çekmişti.

Dünya / 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:00
YPG'yi silahlandıran isim ABD Bakanı oldu!

Senato'da 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı.

İLK SİYAHİ SAVUNMA BAKANI

Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

7 YIL GEÇMEDİĞİ İÇİN OYLAMA YAPILDI

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor. Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

ORTA DOĞU'DA GÖREV YAPTI

Lloyd Austin, Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde birlikte çalıştı. Orta Doğu'yu yakından tanıyan bir isim olan Austin, 2010-2011 yılları arasında Irak'taki ABD askerlerinin başındaydı. Lloyd Austin, bu dönemde Irak'taki askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık faaliyetlerini yürüttü.

YPG'Yİ SİLAHLANDIRAN İSİM

Lloyd Austin, 2013 yılında CENTCOM'un (ABD Merkez Komutanlığı) başına atandı. Austin, Suriye'deki iç savaşta ve DEAŞ'la mücadelede sık sık ön plana çıktı. ABD Savunma Bakanı o dönemde DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de terör örgütü YPG/PYD'nin silahlandırılmasında ve 'eğit-donat' programı kapsamında eğitilmesinde önemli rol oynadı.

PKK İÇİN DEAŞ'A HAVA OPERASYONU YAPTI

Austin, DEAŞ'ın PKK-PYD-YPG'nin kontrolü altındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı. Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce DEAŞ militanının öldürüldüğünü ve PKK-PYD-YPG'nin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

PKK İÇİN DEAŞ'A HAVA OPERASYONU YAPTI

Austin, DEAŞ'ın PKK-PYD-YPG'nin kontrolü altındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı. Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce DEAŞ militanının öldürüldüğünü ve PKK-PYD-YPG'nin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

Suriye

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