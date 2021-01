Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce: CHP yoldan çıktı, artık Atatürkçü bir parti değil

CHP'den istifası ve yeni parti kurması gündemde olan Muharrem İnce'nin özel bir internet sitesine verdiği röportajın detayları şöyle:



'1 MART TARİHİ BENİM AÇIMDAN DA CHP AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR GÜN OLACAK'



1 Mart bizim tarihimiz açısından önemli bir gün. Çünkü 1 Mart 2003'te 1 Mart tezkeresi geçmemişti. Onun için 1 Mart'ta önemli bir şey yapacağız.



PARTİYE KATILMASI GÜNDEMDE OLAN İSİMLER



Biz pazarlık yapmıyoruz. Onlar benim arkadaşlarım. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarım. Özcan Özer Yalova'mızın milletvekilidir. Mehmet Ali Çelebi bu ülkede eziyet görmüş bedel ödemiş insanlardan birisidir.



Özcan Özer 30 yıllık arkadaşımdır. Hüseyin Avni Aksoy, Atatürkçü yurtsever, bu konuda dirençli bir arkadaşımdır. Görüşüyorum arkadaşlarımla; onlar benim dostlarım, milletvekillerimiz.



KESİNLEŞEN İSİMLER VAR MI?



Onları açıklayacağım tabi zamanı gelince. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Amacımız bir kişi iki kişi üç kişi bir araya gelmek değil 50+1 almak. Ülkeyi yönetmek derdimiz bu.



İYİ PARTİ'DEN İSMAİL OK VE İSMAİL KONCUK'LA GÖRÜŞME OLDU MU?



Hayır, kendileriyle öyle bir görüşmem olmadı o haber doğru bir haber değil. İsmail Ok ile üniversitede birlikte okuduk. Ben o zaman solcu öğrencilerle birlikteydim.



İsmail Ok, ülkücü öğrencilerle birlikteydi. Üniversite yıllarından birbirimizi tanırız ama böyle bir görüşmemiz olmadı.



'KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDAR OLACAĞIZ İDDİASI



Dostlarıyla var. Siyaset başkasının değneğiyle yürüyemezsiniz. Yıkılır bir gün. Kendinize güveneceksiniz önce. Diyeceksiniz ki 'Biz ana muhalefet partisiyiz. Nasıl ki belediyeleri aldık bak. Biz tek başımıza geliyoruz.'



İttifakları reddetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. O ne zaman olur. Siz partinizi büyütürsünüz. 30-35-40-45 yaparsınız. Son ana gelir seçim sathı mahalline girersiniz dersiniz ki biz 50+1 alamıyoruz. Oturalım şu partilerle bir konuşalım dersiniz.



İttifak o zaman yapılır buna inanıyorum. Ama başlarken ittifakla çıkılmaz. Önce varmak için yola çıkacaksınız. Ve yoldan çıkmayacaksınız. Yüzde 25'i çantada keklik görmeyeceksiniz.



'GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUYORSA İŞ BAŞINDAN BİTMİŞ DEMEKTİR'



Eşim balkona çıktı; 'Cumhurbaşkanı adayımız belli oldu' dedi. Kim dedim, 'Adını söyleyemiyorum, değişik bir adı var' dedi. 'Ekrem gibi bir şey' dedi.



Ekmeleddin İhsanoğlu idi. Ben bunu grup başkanvekiliyken televizyondan öğrendim. 2018'e giderken Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 'Siz cumhurbaşkanı adayısınız' dedim. 'Bu hak sizindir' dedim. 'Değilim' dedi.



"O zaman beni aday göster, ben olayım" dedim. O zaman seçim yoktu ortada bunu söylediğimde. O zaman aday gösterseydi zaman sorunumuz da olmayacaktı.



Bir partinin genel başkanının aday olmaktan başka çaresi yoktur. Bence aday olmaya mecburdur. Bir parti ne için var?.. Bir siyasi partinin amacı nedir? Ülkeyi yönetmektir.



Ülkeyi nasıl yönetirsiniz bugünkü sisteme göre; cumhurbaşkanı olursanız yönetirsiniz. Peki, partinin birinci adamı kimdir genel başkandır. Genel başkan, cumhurbaşkanı adayı olmuyorsa zaten iş başında bitmiş demektir.



"CHP İÇİNDE 'ATATÜRK' DİYEMEYEN İL BAŞKANLARI VAR"



Benim kişisel bir husumetim yok kimseye karşı. Bana yapılan yanlışlar husumetim. Böyle bir derdim yok. Derdim memleket. Derdim memleketimin çocuklarının sorunları. Geleceğimiz. Derdim ortak çıkarlarımız. Hepimizin, memleketimizin çıkarları.



Onun için partide tabii ki yanlış şeyler görüyorum. Hani dedim ya, partinin 2 tane yanlışı var bence; bir, yola çıkmıyor, iki, yoldan çıkıyor.



Yoldan çıkıyor derken. İlkelerinden uzaklaştı parti. Atatürk diyemeyen il başkanları var. Derdim bu.



CHP ATATÜRKÇÜ YAPIDAN UZAKLAŞTI



Kamuoyu biliyor zaten tek tek isimlerini zikretmem yanlış olur. Ama derdimiz… Derdim Atatürkçü yapıdan uzaklaşması. Partinin evlatlarına yapılan muameleler.



Her yerde, Türkiye'nin her vilayetinde yoldan çıkan bir parti var. Sorunum bunlarla kişisel bir derdim yok.



"CHP'NİN MYK'SININ YARISI GEÇMİŞTE CHP'YE KARŞI MÜCADELE EDEN İNSANLARDAN OLUŞUYOR"



Bir örnekle anlatayım size bunu. Menemen bunun çok güzel bir örneğidir. 20 yıldır bizim bir belediye başkanımız vardı Menemen'de. Tahir Şahin. Menemen'deki oyumuz yüzde 53. Mecliste'de çoğunluk bizde.



Tahir Şahin'i aday yapmadılar. Ya adam hırsız değil, beceriksiz değil. 20 yıldır belediye başkanı. Seçim kazanıyor üst üste. Daha önce Sayın Baykal'a muhalefet etmiş. Ona rağmen Sayın Baykal onu aday yapmış yeniden kazanmış.



"KAFTANCIOĞLU'NA 'ATATÜRK'ÜN ASKERİYİZ' DEMEK MİLİTARİST GELİYOR"



Cumhuriyetimizin kurucusuna, partinin kurucusuna "Ben Gazi Mustafa Kemal" derim. "Atatürk demem" diyor. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek arkadaşımıza militarist geliyor.



Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Ben askeriyim. Ben yoldaşı falan değilim Atatürk'ün. O kadar büyük bir adam değilim çünkü ben. Anafartalar'da ben yoktum, Cong Bayırı'nda yoktum. Ben dünyada yoktum.



Mustafa Kemal'in yoldaşı İsmet İnönü yoldaşıdır. Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir yoldaşıdır. Bizim haddimize değil onun yoldaşı olmak. Biz Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz.



Partisinin kurucusuna Atatürk diyemeyen bir il başkanı nokta. Girmem başka tartışmaya.