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AK Parti'den flaş yasa teklifi: Askerliğini yapmayan milletvekilleri...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler." açıklamasında bulundu. Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi. Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 12:29
AK Parti'den flaş yasa teklifi: Askerliğini yapmayan milletvekilleri...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

HAYVAN HAKLARI YASASI
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: '(Hayvan Hakları Yasası) Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız.'

Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

HDP'Lİ VEKİLİN 'ZAFER İŞARETİNE' SERT TEPKİ
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na da sert tepki gösteren Mehmet Muş, 'HDP tavrını terörden yana koymaktadır' dedi.

Ak PartiMilletvekiliMehmet Muş

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