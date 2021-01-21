Paşinyan Ermenistan Parlamentosu'nda zırhlı yelekle...

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 'istenmeyen kişi' konumunda.



Aylardır gerçekleştirilen eylemlerle istifası istenen Paşinyan, halkın ve muhalefetin tepkisi ve açık tehditlerinden sonra, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı.



Ermenistan Parlamentosu'na geçtiğimiz gün bir konuşma gerçekleştiren Paşinyan, zırhlı yeleğini burada dahi çıkarmadı.







Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci R. Mar, “Parlamentoda soru ve cevaplarda ‘Yüce Korkak' zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken Başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.



Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?



Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

