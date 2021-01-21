USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,45 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

İşte Joe Biden'ın takip ettiği tek ünlü!

46’ncı ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlayan ve 12 kişiyi takip eden Joe Biden'ın, model ve sunucu Chrissy Teigen’ı takip etmesi merak konusu oldu.

Dünya / 21 Ocak 2021 Perşembe 11:35
İşte Joe Biden'ın takip ettiği tek ünlü!

Twitter'da POTUS adlı resmi hesabın sahibi değişti.

Hesap, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarında askıya alındıktan sonra Twitter tarafından sıfırlanmıştı.

Trump, şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle yedi gün boyunca platformdan uzaklaştırılmış ve ardından kalıcı olarak Twitter tarafından engellenmişti.

Joe Biden, 46'ncı ABD Başkanı olarak Twitter'da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı.

12 KİŞİDEN SADECE BİRİ DİKKAT ÇEKTİ
Biden ve ekibi hesabı devraldıktan sonra POTUS'un sadece 12 hesabı takip ettiği ortaya çıktı.

Bunların çoğu, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler.

Ancak takip edilen bir isim görenleri oldukça şaşırttı.

TEK TAKİP ETTİĞİ ÜNLÜ
Çiçeği burnunda başkan Joe Biden'ın, Twitter'da takip ettiği tek ünlü isim model ve sunucu Chrissy Teigen.

Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmezken, bu takip dünya gündemini çoktan meşgul etmeye başladı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı