İşte Joe Biden'ın takip ettiği tek ünlü!

Twitter'da POTUS adlı resmi hesabın sahibi değişti.



Hesap, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarında askıya alındıktan sonra Twitter tarafından sıfırlanmıştı.



Trump, şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle yedi gün boyunca platformdan uzaklaştırılmış ve ardından kalıcı olarak Twitter tarafından engellenmişti.



Joe Biden, 46'ncı ABD Başkanı olarak Twitter'da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı.



12 KİŞİDEN SADECE BİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Biden ve ekibi hesabı devraldıktan sonra POTUS'un sadece 12 hesabı takip ettiği ortaya çıktı.



Bunların çoğu, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler.



Ancak takip edilen bir isim görenleri oldukça şaşırttı.



TEK TAKİP ETTİĞİ ÜNLÜ

Çiçeği burnunda başkan Joe Biden'ın, Twitter'da takip ettiği tek ünlü isim model ve sunucu Chrissy Teigen.



Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmezken, bu takip dünya gündemini çoktan meşgul etmeye başladı.