Somali'de Türk firmasına saldırı! Bakanlık açıkladı: saldırıda ölen Türk var mı?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.



İNTİHAR SALDIRISI



Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.



5 TÜRK İŞÇİ YARALANDI



Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi.