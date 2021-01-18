USD (Alış - Satış) : 7,39 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Adnan Oktar dosyasından Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çıktı!

Adnan Oktar davası dosyasından çıkan bir fotoğraf Türkiye'yi sarsacak cinsten. Örgütün siyasi yapılanmasının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti ile yaptığı görüşme ortaya çıktı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu, elinde bir deste çiçekle 'Kedicik'lerin arasında poz veriyor.

Siyaset / 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:17
Adnan Oktar dosyasından Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çıktı!

Adnan Oktar'ın yakalandığı örgütün karargahı Çengelköy'deki villasında yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li isimlerin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle görüşmesinden bir kare fotoğraf ortaya çıktı.

Son dakikada ortaya çıkan ve Aynı dava dosyasına konan sürpriz fotoğraf sosyal medyayı salladı.



Fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti, Oktar'ın kedicikleri Aylin Atmaca,

Tuna Babuna gibi isimlerle yan yana görülüyor. Görüşmenin ayrıntılarını da Aylin Atmaca ve Tuna Babuna kaleme alarak Adnan Oktar'a bildirdi, bu ayrıntılar da aynı dasyada yer aldı.



Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın toplam ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluTuncay Özkan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı