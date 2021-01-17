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Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacak?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının bugünkü bölümüne konuk olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin soruları cevapladı. Mustafa Sarıgül, başta yeni kurulan partisi olmak üzere CHP'de yaşanan Atatürk krizi, İktidarın son dönemde yaptıkları olmak üzere siyaset gündemini de yorumladı.

Siyaset / 17 Ocak 2021 Pazar 13:05
Mustafa Sarıgül hangi ittifakta yer alacak?

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem programına konuk olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Sarıkaya'nın Mustafa Sarıgül'ün hangi ittifakta yer alacağına dair sorusu üzerine konuşan Sarıgül 'Sorulması gereken bir soru bu. Kamuoyunun cevap beklediği bir soru. Biz ittifakta yer alacağız. Biz Türkiye'nin en büyük ittifakında yer alacağız. Biz milletimizle ittifak yapacağız. Biz Türkiye'nin daha seçimin başında ikiye bölünmesini istemiyoruz' dedi.

İşte tüm detaylarıyla Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları...

Beyaz TvMustafa SarıgülTahir Sarıkaya

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