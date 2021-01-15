T24 takipçisinden alçak tweet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde Çin'den gelen CoronaVac aşısını oldu. PKK ve FETÖ propagandası yapan T24, Erdoğan aşı olmadan önce takipçilerine aşı olacağını duyurdu. Sosyal medya paylaşımının altına ise bir Erdoğan'a ölüm tehdidi geldi.









SKANDAL ÖLÜM TEHDİDİ: YOK MU İÇİNE SİYANÜR KATACAK



Başkan Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olacağı paylaşan kara propaganda sitesi T24'ün haberine yorum yapan @helinaria isimli hesap, 'yok mu için siyanür katacak' ifadelerini kullandı.



DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Söz konusu hesap skandal ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından hesap vatandaşların tepkisinden kurtulmak ve izini kaybettirmek için ismini @helenisticaria olarak değiştirdi. Böyle kurtulacağını sanan hesap, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda kimlik tespitleri yapıldı.



Ölüm tehdidi yapan şüpheli hakkında hemen soruşturma başlatıldı. Kaynak : Takvim