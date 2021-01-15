Bakan Selçuk açıkladı: 'Hayran kaldık!'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.







Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitim buluşmalarında "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliğini başlattık. İlk durak, mezun olduğum Ankara Atatürk Lisesi oldu. Mezunlardan İlber Ortaylı Hoca'mızın ve Cüneyt Özdemir'in de katıldığı buluşmamızda öğrencilerimize bir kez daha hayran kaldık. Buluşmalarımız sürecek." ifadelerine yer verdi.







