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Peru'daki o mahkeme sonuçlandı! Bill Gates'e, Soros ve Rockefeller şokta

Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddiaları yeniden ortaya atıldı. Peru'daki bir mahkeme koronavirüs salgınından Microsoft Kurucusu Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini sorumlu tuttu.

Dünya / 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
Peru'daki o mahkeme sonuçlandı! Bill Gates'e, Soros ve Rockefeller şokta

Peru'daki mahkeme Kovid-19 salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı. Mahkeme, Kovid-19'un zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın hatası olduğunu ileri sürdü. Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti.

Soruşturma kararını imzalayan yargıçlara soruşturma
Rus medyasında çıkan habere göre, mahkemenin soruşturma metninde, 'Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez.' ifadeleri yer alıyor. Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.

Teorilerin ortasındaki isim Bill Gates
Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken, Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.

Bill GatesGeorge Soros

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