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İbo Show hakkında flaş karar!

İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar sonra ekranlara döndüğü efsane programı İbo Show verimli bir sezon geçirmesinin ardından hakkında yeni karar verildi. Star TV, İbo Show için yeni bir anlaşma imzaladı ve 13 bölüm daha çekilmesine karar verildi.

Televizyon / 12 Ocak 2021 Salı 11:22
İbo Show hakkında flaş karar!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra ekranlara döndüğü İbo Show yayınlandığı her bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatılırken müzik şöleni ile kulakların pası siliniyor.

Beklenende daha fazla izlenen ve her hafta sosyal medyada gündem olan İbo Show için flaş karar verildi.

İBO SHOW İÇİN 13 BÖLÜM ANLAŞMA YAPILDI

Temizmagazin'de yer alan habere göre; Star TV aldığı flaş bir kararla İbrahim Tatlıses ile sözleşme yeniledi. İbo Show ikinci 13 bölüm anlaşmasını yaptı.

İbrahim Tatlısesİbo Show

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