Google'dan skandal karar! Fırat Kalkanı bölgesini...!

Suriye'nin Haseke kentinde Arap halkı, bölgeden ABD güçleri ve terörist YPG'ye ait bir grubun geçişi sırasında protesto gösterileri düzenledi.







Bu arada Deyri Zor bölgesinde YPG'li ait tanklar ve kadın teröristlere ait görüntüler ifşa oldu.







YPG'nin kadın kolu YPJ'nin elindeki tankların ABD kanalı ile bölgeye getirildiği belirtiliyor.







Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.







Bölgede gelişmeler bu yöndeyken Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı ilginç bir şekilde kimse üstlenmedi.









Google , PKK/YPG'nin Rojova diye adlandırdığı Suriye topraklarını özerk bir bölge olarak ekledi ve terör yapılaşmasını devlet olarak gösterdi.







Arama motoru, bölgeyi sözde demokratik bir federal bölge olarak ekledi.







Google provokasyonu bununla kalmayarak haritalarda da tepki çeken bir adıma imza atıldı.



Google, Fırat kalkanı bölgesini Rojova diyerek gösterdi. Söz konusu gelişme sosyal medyada büyük tepki çekti.

