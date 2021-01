Elon Musk bombayı patlattı!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla-SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, birbirinden hoşlanmadıklarını her defasında açıkça dile getiriyor.



Milyarder teknoloji devleri, SpaceX'e ait bir roketin patlayarak Facebook uydusunu yok ettiği 2016'dan beri adeta bir kan davası içinde bulunuyor. Dört yılı aşkın süredir Elon Musk ve Mark Zuckerberg, yapay zekadan roketlere kadar her konuda çatışıyor.



2016 Eylül'de SpaceX'e ait bir roketin patlaması Facebook'un uydusunu yok ettiğinde, Zuckerberg, SpaceX'in başarısızlığı konusunda "derin hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Facebook, Cambridge Analytica skandalına karıştığında ise Musk şirketlerinin Facebook sayfalarını sildi.



Silikon Vadisi standartlarına göre bile iki milyarder, gezegendeki en zengin insanlar arasında yer alıyor ve onları elit bir çevreye yerleştiriyor. Hem yapay zeka ile uğraşmalarına hem de şirketlerinin geçmişte ortaklık yapmalarına rağmen Musk ile Zuckerberg arasında en ufak bir sempati olmadığı görülüyor.



KAN DAVASI, SPACEX'İN FACEBOOK'UN UYDUSUNU YOK ETMESİYLE BAŞLADI



SpaceX, 2016'nın Eylül ayında Florida'da yer alan Cape Canaveral'daki bir fırlatma sahasında Falcon 9 roketini test ettikten kısa bir süre sonra roket patladı ve Facebook'un uzaya göndermeyi planladığı AMOS-6 uydusunu yok etti. Uydu, Facebook'un gelişmekte olan dünyaya internet bağlantısı sağlama projesinin bir parçasıydı ve Facebook'un yörüngedeki ilk uydusu olacaktı.



'EVET APTAL OLDUĞUM İÇİN BENİM HATAM''



Zuckerberg, Facebook'tan yaptığı açıklamada "SpaceX'in fırlatma başarısızlığının bu kadar çok girişimciye ve kıtadaki diğer herkese bağlantı sağlayacak olan uydumuzu yok ettiğini duyunca derin hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı. İki yıl sonra Musk, ise roket patlamasına ilişkin, "Evet, aptal olduğum için benim hatam" dedi.



YAPAY ZEKA KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR



Bununla birlikte Musk ve Zuckerberg arasında, yapay zekaya karşı benimsedikleri farklı yaklaşımlar nedeniyle de sıklıkla gerginlik yaşandı.



Zuckerberg, "Bu konuda oldukça güçlü fikirlerim var. Özellikle yapay zeka konusunda gerçekten iyimserim. Bence insanlar kıyamet günü senaryolarını uydurmak için özellikle çalışıyor. Bunu anlamıyorum. Bu bazı açılardan, aslında oldukça sorumsuz" dedi.



MARK'IN ANLAYIŞI SINIRLI



Yapay zeka teknolojisi söz konusu olduğunda ise defalarca düzenleme ve tedbir çağrısında bulunan Musk, Twitter'dan Zuckerbeg'e yanıt verdi:



"Mark ile bunun hakkında konuştum. Onun konuyla ilgili anlayışı oldukça sınırlı."



HESAPLARINI GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜREREK SİLDİ



2018'de ortaya çıkan Facebook'un Cambridge Analytica skandalının ardından Musk, SpaceX ve Tesla'nın Facebook sayfalarını halka açık bir gösteri yaparak sildi. WhatsApp'ın eski kurucu ortağı Brian Acton'ın "Zamanı geldi. Facebook'u silin" paylaşımına "Facebook nedir?" diye yanıt veren Musk, tartışmanın fitilini ateşledi. Kısa süre sonra hem SpaceX hem de Tesla sayfaları Facebook'tan kayboldu, ancak Musk bunun "siyasi bir hamle" olmadığını söyledi, yalnızca Facebook'u rahatsız edici bulduğunu ifade etti.



"KAMPÜSTEKİ KADINLARI PUANLAMAK İÇİN KURULAN WEB SİTESİ"



Musk Facebook karşıtı söylemlerine 2021'nin başında yenisini ekledi.



Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump taraftarının Kongre'yi basmanın ardından Musk, olayı Facebook yarattığı bir domino etkisi olarak niteledi.



ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!



SpaceX'e ait bir roketin patlayarak Facebook uydusunu yok ettiği 2016'dan beri adeta bir kan davası içinde bulunuyor. O zamandan beri, yapay zekadan Facebook'un kullanıcı verilerini toplamasına kadar her konu hakkında tartışan ikilinin arasına en son ABD Kongresi'nin Trump'ı destekleyenler tarafından işgal etmesi girdi. Musk, Facebook'un Harvard Üniversitesi'ndeki başlangıcına atıfta bulunarak, "Kampüsteki kadınları derecelendirmek için kurulan bir web sitesi. Buna domino etkisi denir" diyerek, olayın sorumlusunun Facebook olduğunu iddia etti.



"WHATSAPP KULLANMAYIN"



Washington'daki saldırganlığın akşamı Musk, Facebook'un Harvard Üniversitesi'ndeki başlangıcına atıfta bulunarak, "Kampüsteki kadınları derecelendirmek için bir kurulan web sitesi" ifadeleriyle domino taşları resmi paylaştı.



"Buna domino etkisi denir" diyen Musk, ardından Kongre işgalcilerinin fotoğrafına yer verdi.



Musk ayrıca Facebook'un veri paylaşım uygulamalarını eleştirdi. NTV'de yer alan habere göre; Sosyal medya şirketinin bünyesindeki WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini şiketlerle paylaşmaya zorlayacağını duyurmasının ardından, insanların şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan "Signal" kullanması gerektiğini bildirdi.