Halk Ekmek yöneticileri: ”Direksiyon da vites topuzu da deri olsun..!’

Gündemde yine Halk Ekmek büfeleri sayısının arttırılması var. Bu yetki İBB Meclis üyelerine ait olduğu halde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yetkinin kendisine devredilmesini, yeni büfelerin ise kendisinin belirleyeceği isimlere tahsis edilmesini istiyor. CHP'li İmamoğlu'nun bu isteğine ”Olmaz” yanıtını veren İBB AK Partili Meclis üyeleri ise yetkiyi devretmek yerine bir komisyonla bu isimlerin uygunluğu üzerinde çalışma yapılması yönünde kararlı. Öte yandan bir diğer gündem maddesi ise Halk Ekmek yöneticilerinin, halkın sırtından sefa sürmesi oldu.



”Direksiyon ile vites topuzu deri olsun!”



Şirket yöneticileri, ihtiyaç sahiplerinin de payı olan halkın parasıyla sefa sürerken, ”Ucuz ekmek üretiliyor” algısını hakim kılmaya ve kendileri üzerinde toplanan bakışları da bu şekilde dağıtmaya çalışıyor. Halk Ekmek yöneticileri makam aracı olarak lüks araçlar sipariş ederken, istedikleri araçlarda da bir dizi özellikler olmasını şart koştu. Kimi yöneticinin, ”Aracımın direksiyonu deri, vitesin de topuzu deri olsun” şeklindeki talebi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da uygun görüldü. İmamoğlu, yöneticilerin, ”Koltuklar alttan ısıtmalı, tavanları da üstten açılır olsun” şeklindeki isteğini de geri çevirmedi ve onay verdi.



Hane başı 12 bin 500 TL.'ye Özel Sigorta



Şirket, 26 adet araç için 1 yılda 1 milyon TL. araç kiralama bedeli öderken, yönetilerin kendileri ve eş-çocukları için istenen Özel Sağlık Sigortası ayrıcalığı da CHP'li İmamoğlu tarafından uygun bulundu. Hane başı 12 bin 500 TL.'ye mal olan Özel Sağlık Sigortası'nda, ”Tecavüz riski” ve ”Salgın riski” de dahil olmak üzere hipnoz, çamur banyosu, kaplıcalar, evde hemşire hizmeti gibi onlarca kalem özel sağlık paketine dahil edilmiş durumda.



CHP'li İmamoğlu'nun şirketteki saadet zincirini gölgeleyip, halka ucuz ekmek üretiliyor algısını hakim kılmaya çalışması ise belediye başkanının amacının hizmet değil, rant trafiğini işletmek olduğu gerçeğini öne çıkardı.



