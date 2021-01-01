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CHP'nin açılış şovuna noktayı koydu: 'Temeli de ilk test sürüşü de AK Parti döneminden!'

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde ilk test sürüşünün yapıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı hakkında bir açıklama yayınladı. Göksu, “21 ay önce test sürüşü yapılan tramvay hattının bugün yarısını açabilen İBB Yönetimi, ihalesi 2019'da tamamlanan Unkapanı Kavşağı'nı yapamadığı için Eminönü durağını açamadı. Hattın adı ‘Eminönü - Alibeyköy’ ama Eminönü durağı olmadan vatandaş Cibali'den Eminönü'ne nasıl gidecek?” dedi

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 22:26
CHP'nin açılış şovuna noktayı koydu: 'Temeli de ilk test sürüşü de AK Parti döneminden!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde 2016 yılında başlayan ve ilk test sürüşü 19 Mart 2019 yılında yapılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bugün ilk kısmının resmi açılışını yaptı.

İBB AK Parti Grubu Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde ilk test sürüşünün yapıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı hakkında bir açıklama yayınladı.



"EMİNÖNÜ DURAĞI OLMADAN VATANDAŞ CİBALİ'DEN EMİNÖNÜ'NE NASIL GİDECEK?"

Göksu, "21 ay önce test sürüşü yapılan tramvay hattının bugün yarısını açabilen İBB Yönetimi, ihalesi 2019'da tamamlanan Unkapanı Kavşağı'nı yapamadığı için Eminönü durağını açamadı. Hattın adı 'Eminönü Alibeyköy' ama Eminönü durağı olmadan vatandaş Cibali'den Eminönü'ne nasıl gidecek?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

İBB'de AK Parti döneminde projelendirilen ve temeli atılan, ilk test sürüşü 19 Mart 2019 tarihinde İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi projesi gibi göstermişti. Hatta ilk test sürüşü yapıldığı halde Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı'nda İBB Başkanı İmamoğlu, tekrar test sürüşü yaparak kendi icraatı gibi lanse etmişti.

Ak PartiMevlüt Uysal

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