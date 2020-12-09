Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.