Ünlü isimlere şok! Dolandırıldılar

Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i dolandırdığı belirtilen Erdağ Doğan'a ilişin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hakkında şikayette bulunan sevilen oyuncu, komedyen ve yönetmen Şafak Sezer'in verdiği bilgiler ışığında birçok ismi dolandırdığına dair bilgiler kayıtlara geçen Doğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensubu Hakan Şükür'ün yanında olduğu belirtildi. İşte dolandırılan 3 ünlü oyuncu ve milyonlarla ifade edilen büyük vurgunun Hakan Şükür ismiyle birlikte gündeme düştüğü bomba haber...



ŞAFAK SEZER 'VERGİDE USULSÜZLÜK' SUÇLAMASINI GÖRÜNCE UYANDI



Vergi müfettişleri, yaptıkları denetimde Şafak Sezer'in defterinde muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastladı. Sezer'in bu faturalarla vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maliye, vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer'den şikayetçi oldu.







5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Hakkında faturalarla vergi kaçırmaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra konuyu araştıran ve kendisi gibi başka isimleri de dolandırdığını söyleyen Şafak Sezer söz konusu muhasebeciden şikayetçi olurken çok önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre Muhasebeci Doğan ünlü oyuncu Kuıvanç Tatlıtuğ'u ve oyuncu-manken Çağla Şıkel'i toplamda 4.5 milyon TL dolandırdı.







CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Sezer tüm bu gelişmelerin ardından hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca soluğu savcılıkta aldı. Komedyen, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Muhasebeci Erdal Doğan'ın daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve manken Çağla Şıkel'i yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığını ileri süren Şafak Sezer, suçlunun cezalandırılmasını istedi.



HAKAN ŞÜKÜR İLE ABD'DE İDDİASI



Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i de dolandırdığı iddia edilen muhasebeci Erdal Doğan'ın Amerika'ya kaçtığı öğrenildi. Deneteam Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan'ın Amerika'da FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte iş yaptığı iddia ediliyor.







İŞTE O İSİM



İşte tartışmaların odağındaki firari muhasebeci Erdal Doğan;



Erdal Doğan'ın son olarak onlarca film, dizi ve reklam çalışmasında yer alan oyuncu, senarist ve yönetmen Şafak Sezer'in muhasebesini tuttuğu ve Sezer'in kendisine giden maliye bildirimi ile yapılanlardan haberi olduğu belirtilirken hakkında şikayetçi olarak suç duyurusunda bulunduğu Erdal Doğan'ın çoktan firar ettiği ve Türkiye'de olmadığı aktarıldı. Dolandırılan isimler bir diğer iddiaya göre Doğan'ın FETÖ firarisi Hakan Şükür'le iş birliği yaptığı ve şu an ABD'de onunla olduğu bilgisiyle ikinci şoku yaşadı.







ŞIKEL VE TATLITUĞ DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK MI?



Ünlüleri dolandıran muhasebeci olarak ün yapan Erdal Doğan hakkında kendilerini dolandırdığı iddia edilen oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'un şikayetçi olup olmadığı ya da bundan sonra bir suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.







Yine Oyuncu, manken ve TV programı sunucusu olan ünlü isim Çağla Şıkel'in de büyük rakamlarda dolandırıldığı belirtilen muhasebeci hakkında bir işlem yapıp yapmadığı bilinmiyor.