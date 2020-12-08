PKK'lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata şok

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları olduğu ileri sürülen avukat hakkında dava açıldı. Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları olduğu iddiasıyla tutuklanan avukat Merve Nur Doğan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Doktor Amara' kod isimli Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları olduğu belirlenen avukat M.N.D. hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Ayrıca AA'da yer alan bilgiye göre Merve Nur Doğan hakkındaki kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili detaylı bilgiye yer verildi.



Lice ilçesinin Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim'de 'Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu' kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan iddianamede, bölgede yapılan aramada toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde sanık M.N.D'nin bilgileri ve fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.







FLAŞ BELLEKLER İNCELENDİ! BAROYA KAYITLI AVUKATIN TERÖRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Ele geçirilen flaş belleklerde inceleme yapıldığı aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:



'Şüpheli M.N.D'nin üzerinde terörist kıyafeti giymiş bir şekilde, dağlık bir alanda, elinde teröristler tarafından kullanılan M-16 marka silah ile çekilmiş fotoğraf bulunmuştur. M.N.D'nin, etkisiz hale getirilen teröristler Aydınlı ve 'Didar Serdar' kod isimli Meryem Doğan ile uzun namlulu silahla dağlık alanda çekilmiş fotoğrafları da yer aldı. Bir fotoğrafta ise teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçlarınca kullanılan termal tespit cihazlarının görüşünü engellemesi için kullanılan kamuflajlı şemsiye ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu da belirlendi.'







TANIK İFADESİNDE DE YER ALDI



İddianamede, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist E.B'nin tanık olarak ifadesi de yer aldı.



E.B, ifadesinde şunları anlattı:



'Birlik köyünde 'Botan' kod isimli Veli Taşkıran gelerek bulunduğumuz araca bindi. Taşkıran ve 'Soreş Tatvan' kod isimli Ferhat Akgün sohbet etmeye başladı. Taşkıran, 'birazdan kız gelecek' dedi. Akgün ise 'avukat olan kız mı gelecek?', Taşkıran ise 'evet avukat kız gelecek' diye cevap verdikten sonra araçtan indik. Sonra şüpheli lüks bir araçla geldi. Elinde çok sayıda rulo halinde ve bantlanmış, dış kısmında bir şeyler yazan kağıtlar vardı. Avukat, Taşkıran ve Akgün'ün yanına gitti ve yaklaşık 2 saat birlikte konuştular. Avukat ile Akgün çok samimiydi. Avukat elinde bulunan kağıtları Akgün'e verdikten sonra geldiği araçla köyden ayrıldı.'







GÖRÜNTÜLER MONTAJ DEDİ!



Son dakika haberine göre iddianamede yer verilen ifadesinde sanık Merve Nur Doğan ise fotoğrafın baş kısmının kendisine ait olduğunu ve söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu ileri sürdü.







'Şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ve terör örgütüne katılım yapmadığını iddia etmiş ise de örgütsel doküman içerisinde yer alan ve iletişim bilgisi olarak girilen cep telefonuna ait iletişim tespiti kayıtları incelendiğinde, ilgili hattın 2018 yılı mayıs ayı içerisinde her güne ait arama, aranma veya mesaj gönderme şeklinde iletişim kaydı bulunmuştur.'







Sanığın, terör örgütü PKK'ya katılım yapıp 'Doğa Dilşa (Bese)' kod adını aldığı öne sürülen iddianamede, 'Terör örgütü içerisinde sözde alan ve bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile yüz yüze görüşmeler yaptığı, silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır.' denildi.



İŞTE İSTENEN CEZA



İddianamede, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.







SABAH ORTAYA ÇIKARMIŞTI



Merve Nur Doğan'ın teröristlerle çekilmiş görüntülerini SABAH ortaya çıkarmıştı. Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesinin hemen ardından ortaya çıkan fotoğraflar Diyarbakır'da şok etkisi meydana getirmişti. Ardından avukat kısa sürede gözaltına alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı.